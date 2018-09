Словения с втора победа на Световното (видео + снимки)

Big start for Slovenia as they take the 1st set 20-25 & have the early lead on Japan ! Can they keep the momentum up in the 2nd?



Старши треньор: СЛОБОДАН КОВАЧ.





Националният волейболен отбор на Словения постигна втора поредна победа на Мондиал 2018 в Италия и България. Момчетата на треньора Слободан Ковач успяха да надиграят Япония с 3:1 (25:20, 22:25, 25:20, 25:13) във втората си среща от предварителна Група А, играна тази вечер пред около 1000 зрители в "Мандела Форум" във Флоренция.Така Словения е с 2 победи от 2 мача и 6 точки, с което почти си осигуриха класиране за следващата фаза на шампионата. "Самураите" пък са с 1 победа, 2 загуби и 3 точки, с което си намалиха до минимум шансовете си за продължаване напред. Утре (15 септември) словенците ще играят срещу коравия тим на Белгия от 18,00 часа българско време, докато Япония ще почива.След като си размениха по един гейм, словенските волейболисти започнаха постепенно да налагат темпото си на игра. Словения спечели третата част с 25:20, а в четвъртия гейм буквално отнесе японците с 25:13 за крайното 3:1.Най-полезен за Словения бе Тине Урнаут с 19 точки (3 блока и 57% ефективност в атака) за победата. Митя Гаспарини (1 блок, 1 ас и 67% ефективност в атака) и Ян Козамерник (4 блока, 2 аса и 56% ефективност в атака) добавиха 12 и 11 точки за успеха. За японците Юки Ишикава пък реализира 15 точки.Наонобу Фуджи, Юки Ишикава 15, Тацуя Фукузава 10, Масахиро Янагида 7, Акихиро Ямаучи 5, Таиши Онодера 4 - Тайчиро Кога-либеро (Юджи Нишида 6, Исей Отаке 1, Ямато Фушими 1, Масахиро Секита, Сатоши Цуики-либеро)Деян Винчич 5, Митя Гаспарини 12, Тине Урнаут 19, Клемен Чебул 9, Ян Козамерник 11, Ален Пайенк 10 - Яни Ковачич-либеро (Ален Шкет 3, Тончек Щерн, Грегор Ропрет)