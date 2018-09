Бойни спортове Головкин vs Канело II: Допинг, омраза и неразчистени сметки 15 септември 2018 | 00:27 - Обновена 0 0 0 0 3 Враждата между Генади Головкин и Саул „Канело“ Алварес продължава почти две години. Двете звезди не крият омразата между тях. Неприязънта е обхванала и техните лагери, които използват всяка възможност, за да разклатят спокойствието на съперника. Първият мач между казахстанеца и мексиканеца се коментира до ден днешен. Срещата завърши наравно, а след битката и двамата боксьори бяха категорични, че са спечелили. Любопитен факт беше, че единият съдия – дамата Аделаид Бърд, даде 118:110 за Канело. Дейв Морети отсъди предимство за Головкин 115:113, но финалният резултат беше закован от Дон Трела, точкувал 114:114. Имената на съдиите са много важни, защото в реванша тази вечер Морети отново е в съдийската бригада. Назначението не се хареса много на Канело.

Головкин (38 победи, 34 с нокаут и 1 равен) ще защитава две от най-престижните световни титли в средна категория плюс още един пояс. Той направи един мач след предишната среща точно преди година. В него казахстанецът напомни за най-добрите си години, като помете за по-малко от пет минути през май класния американец Вейнс Мартиросян. През това време Алварес (49 победи, 34 с нокаут, 1 загуба и 2 равни) трябваше да води битка за доказване на своята невинност по обвинение в допинг. Мексиканецът даде две положителни проби през март за кленбутерол. Очакваше се Канело да отнесе наказание за една година, но той имаше обяснение. Неговата версия беше, че забранената субстанция е дошла от заразено место, което е консумирал. Думите бяха приети и Алварес се размина само с шест месеца. Головкин не беше доволен от минималната санкция и започна серия от атаки срещу неговия съперник. Казахстанецът стигна дотам, че дори отбеляза как по тялото на Канело има дупки от спринцовки. Неговите обвинения бяха потвърдени и дори подсилени от треньора му Абел Санчес. Всички нападки накараха Алварес да се закани, че този път няма да остави мача в ръцете на съдиите. „Всяка нощ, докато лягам, си представям как нокаутирам Головкин – разказа Алварес. – Смятам да го направя. Гневен съм и ще го използвам по време на двубоя. Ще им го върна за всички глупости, които изприказваха.“ Team Canelo is ready for GGG!#CaneloGGG2 #CanelovsGGG2 #canelo #boxing#CaneloGGG #CaneloGolovkin2 #ggg #mexicanas#mexican #MexicanIndependenceDay #boxeo#15DeSeptiembre #TeamCanelo #TeamGGG#GGGCanelo #GGGCanelo2 pic.twitter.com/nrr96AUnFi — THE BOXING WORLD (@TheBoxing_World) 14 септември 2018 г. Головкин беше считан за непобедим до 2017-а. Тогава той направи много слаб мач срещу Даниел Джейкъбс, който спечели с доста близко съдийско решение. Веднага след това се размина на косъм с поражение в мача с Алварес. Неговият ореол на брутален нокаутьор, който съчетава техника, мощ, тайминг и здрава брадичка, беше развенчан, но сега е надъхан отново да докаже своята репутация, като изнесе урок на Канело. Алварес става професионалист едва навършил 15. В продължение на две години той беше световен шампион в суперполусредна категория преди да запише единственото поражение в своята кариера от Флойд Мейуедър. Поражението по никакъв начин не навреди на неговото реноме, защото на неговия пояс личат скалповете на Амир Хан, Мигел Кото, Карлос Балдомир, Остин Траут, Алфредо Ангуло, Ерисланди Лара, Хулио Сезар Чавес – младши и още доста шампиони. Първият двубой генерира огромен интерес. Приходите от билети бяха над 27 млн. долара, а тези от платеното излъчване на мача бяха оценени на над 100 млн. долара. Очаква се цифрите да бъдат подобрени в реванша. Цената за гледане на шоуто по телевизията в САЩ е $85, а зад океана вече нямат търпение реферът Бени Естевес – младши да даде знак за удар на гонга.

