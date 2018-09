Австралия запази шансове за продължаване напред (видео + снимки)

Ouch!

Волейболистите от националния отбор на Австралия запазиха своите шансове за продължаване във втората фаза на Световното първенство в Италия и България. "Кенгурата" обърнаха и се наложиха над Камерун с 3:1 (21:25, 25:17, 25:22, 25:20) в третия си мач от Група С, игран тази вечер пред по-малко от 500 зрители в зала "Пала Флорио" в Бари.По този начин австралийците имат 1 победа, 2 загуби и 4 точки. Камерун също има 1 победа и 2 загуби, но е с 3 точки, с което почти сигурно ще отпадне от шампионата на планетата предвид предстоящите им срещи срещу САЩ и победителя в Лигата на нациите Русия. Утре (15 септември) и двата тима ще почиват, а в неделя (16 септември) Австралия ще играе със Сърбия, а камерунските "лъвове" със САЩ.След като загубиха първия гейм, възпитаниците на треньора Марк Лебедев наложиха играта си и успяха да спечелят следващите три части, с което записаха първа победа на Мондиал 2018.Над всички за австралийския тим бе Линкълн Уилямс със страхотните 22 точки (1 ас и 62% ефективност в атака) за победата. За камерунците Дейвид Фюжуо се отчете с 13 точки.Харисън Пийкок 2, Линкълн Уилямс 22, Макс Стейпълс 11, Пол Сандерсън 2, Бо Грейъм 12, Ниймая Моут 9 - Люк Пери-либеро (Пол Керъл)Ахмед Мбутнгам 1, Дейвид Фюжуо 13, Нейтън Вунембайна 9, Дидие Хиле 8, Ерман Енгала 2, Сем Долегомбай 11 - Ален Камто-либеро (Иван Битиа 8, Арсен Мото, Жуниор Енгохе 4, Бана Хасана 1)