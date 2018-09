Франческо Тоти представя "Един капитан" в края на септември

View this post on Instagram

Come ho trascorso la notte prima della finale del Mondiale? Questo è uno dei tanti aneddoti che ho raccontato a Paolo Condò e @rizzolilibri con cui sto lavorando al libro sulla mia vita che uscirà in autunno.

A post shared by Francesco Totti (@francescototti) on Jul 19, 2018 at 7:35am PDT