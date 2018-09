Ракетата е на финала в Шанхай!

First tournament back, and @ronnieo147's through to the final!



Суперзвездата на снукъра Рони О’Съливан се класира на финала на Шанхай Мастърс - първия турнир през сезон 2018/19, в който реши да участва. Ракетата се разправи с 10:6 с Кайрън Уилсън и прекрати отличната му победна серия до момента. Воина бе спечелил титлите в “Пол Хънтър Класик” и Световното първенство с шест червени, като дори се движеше наравно в резултата срещу Гения от Чигуел до средата на втората сесия.Повратният момент бе 13-ият фрейм, който О’Съливан спечели по черната и така взе ключово психологическо предимство. Именно с него той поведе със 7:6, а оттам нататък добрите брейкове на Уилсън се получаваха все по-трудно. В тази партия Кайрън имаше възможност да разчисти масата, но сбърка елементарната синя топка, при което опонентът му бе безмилостен.След това Ракетата реализира брейкове от 88, 60 и 84 за крайния успех, който бе с доста по-изразителен цифрово резултат от показаното от двамата в двубоя като цяло. Първата сесия приключи при 5:4 в полза на Рони , който имаше доста трудности да прави успешни вторични разбиващи удари, но във втория сегмент от мача този компонент по-малко му пречеше да трупа точкови серии.На финала със залог 200 000 паунда от наградния фонд О’Съливан ще срещне местния герой Дин Дзюнхуей или Бари Хоукинс.