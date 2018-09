Бруно Резенде: Играхме със сърцата си! Ключът към победата бе Отборът (видео)

"Мисля, че играхме със сърцата си. Знаехме, че този мач е наш, един от най-важните в тази първа фаза. Те имат страхотен отбор. Изиграхме първите два гейма наистина добре, но те промениха състава си, опитаха да бъдат по-агресивни на сервис и го направиха. Но в тайбрека играхме със сърцата си и като отбор. Ключът към победата бе Отборът! Защото когато трябва да направиш една точка, каквата направи Маурисио с важния си блок в края на мача, нямаме просто 7 играчи, а 14 и това прави разликата", коментира Бруно.

Brazil captain #1 Bruno Rezende (@brunorezende1) talks Thursday's #FIVBMensWCH win over France & the depth of his team! #volleyball #volleyballWCHs @volei pic.twitter.com/gPYDQ0GFF9