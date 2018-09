Европейски футбол Президентът на ПСЖ: Надявам се Реал Мадрид да ни уважава 14 септември 2018 | 13:46 - Обновена 0 0 0 0 8



“Ако трябва да бъдем реалисти, малко е притеснително, защото не е честно други клубове или който и да било да разговаря с наши играчи. Не харесваме това и в един момент говорихме с Реал по този въпрос. Имаме добри взаимоотношения с тях и те уважават ПСЖ. Надявам се, че това е така. Изпитваме уважение към Реал и техния президент Флорентино Перес. Мисля, че е важно за всички да не работим задкулисно. Ако има нещо, по-добре е да си поговорим за него, без значение дали ще е с Перес или с някой друг. Тогава ще кажем кое ни харесва и кое - не. Това очакваме от всички клубове, не само Реал Мадрид”, заяви катарският шейх пред “Марка”. PSG sound Neymar & Mbappe 'respect' warning to Real Madrid. #PSG #RMCF #UCL



More here: https://t.co/R5EvWQmTCk — Goal (@goal) September 14, 2018 Президентът на парижани говори и за отделните играчи в тима. “Мбапе вече е сред най-добрите в света. Както и Неймар. Ако трябва да съм честен, виждам ги като двамата най-добри играчи в света. Разбира се, че имаме най-добрите нападатели. Разполагаме също и с



