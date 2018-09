Бейзбол НЙ Метс подготвя прощален мач за Капитан Америка (видео) 14 септември 2018 | 09:13 0 0 0 0 0



Това ще бъде първата поява на Райт в игра във Висшата лига след май 2016 г. Оттогава 7-кратният участник в Мача на звездите се бори с поредица травми във врата, дясното рамо и гърба, подлагайки се на две операции – на дискова херния в шийните прешлени и на разкъсани сухожилия в ставата. Въпреки че засега не спомена официално пенсиониране от бейзбола, инфилдерът призна, че не очаква да играе повече след 2018 г.



Mets captain David Wright will be activated for final homestand of season. Wright will start at 3B on September 29 vs. Marlins. https://t.co/wLmRdqnRUo pic.twitter.com/rFGUDX7eRa — MLB (@MLB) September 13, 2018

"От начина, по който се чувствам в момента, и от всичко, което лекарите ми казаха, знам, че няма да има съществено подобрение. Така че не виждам възможност да продължа да играя", заяви ветеранът на емоционална пресконференция преди снощния дабълхедър срещу гостуващия Маями Марлинс. На нея присъстваха също изпълнителният директор на Метс Джеф Уилпън и старши-вицепрезидентът Джон Рико.



"Дейвид Райт е клубна икона. Един от най-добрите бейзболисти и хора, които някога са обличали униформата – тази на Метс или която и да е друга. Той е безспорен любимец на феновете – заяви Уилпън. – Въпреки тежката работа през последните две години, операциите и рехабилитациите, неговото тяло просто не му позволява да се завърне на полето. Имах много разговори с Дейвид и той ми каза, че иска да завърши тази година в активния състав. Той е заслужил тази възможност и от уважение към него и нашите фенове ние ще му я дадем."







Избран от НЙ Метс в първия кръг на драфта през 2001 г., Дейвид Райт има среден коефициент на батиране .296 с 242 хоумръна и 970 RBI в 1583 мача за единствения клуб в своята кариера. Той е начело във вечните ранглисти на „гражданите” по хитове (1777), точки (949), бази за боли (761), двойни хитове (390) и RBI. С националния отбор на САЩ инфилдерът участва два пъти в Световната класика (2009, 2013), като във втория случай бе включен в идеалния отбор на турнира, донесъл му прозвището Капитан Америка.



"Нося тази униформа или подобна на нея вече половината си живот. За мен това е чест. Нещо, което приемам като отговорност и с което се гордея. Моята кръв е оранжево-синя", сподели Дейвид Райт, едва сдържайки сълзите си.



David Wright confirms this will be the end of the road for him pic.twitter.com/NT7AqSSPTu — SportsNet New York (@SNYtv) September 13, 2018

Няколко часа по-късно Метс спечели и двата мача срещу Марлинс и взе серията с 3-1 победи. В първата среща от комплекта снощи "гражданите" се наложиха драматично с 4:3 след два поредни хоумръна на Майкъл Конфорто и Тод Фрейзиър в 9-ия ининг. Вторият двубой приключи при резултат 5:2, като този път "марлините" допуснаха обрат от 2:0.







Ню Йорк Метс - Маями Марлинс 4:3

ст. "Сити Фийлд"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

МАЯМИ

0

2

0

0

0

0

1

0

0

3

5

0

НЙ МЕТС

0

2

0

0

0

0

0

0

2

4

4

0

От кариерата на Дейвид Райт в МЛБ е останал още само един мач. Капитанът на Ню Йорк Метс лично съобщи, че ще облече униформата на "гражданите" за последен път в края на този сезон, за да може да се сбогува с публиката на ст. "Сити Фийлд". От клубното ръководство обявиха, че прощалният мач на 35-годишния трети бейзмен ще бъде в предпоследния ден от първенството – на 29 септември срещу Маями Марлинс.Това ще бъде първата поява на Райт в игра във Висшата лига след май 2016 г. Оттогава 7-кратният участник в Мача на звездите се бори с поредица травми във врата, дясното рамо и гърба, подлагайки се на две операции – на дискова херния в шийните прешлени и на разкъсани сухожилия в ставата. Въпреки че засега не спомена официално пенсиониране от бейзбола, инфилдерът призна, че не очаква да играе повече след 2018 г."От начина, по който се чувствам в момента, и от всичко, което лекарите ми казаха, знам, че няма да има съществено подобрение. Така че не виждам възможност да продължа да играя", заяви ветеранът на емоционална пресконференция преди снощния дабълхедър срещу гостуващия Маями Марлинс. На нея присъстваха също изпълнителният директор на Метс Джеф Уилпън и старши-вицепрезидентът Джон Рико."Дейвид Райт е клубна икона. Един от най-добрите бейзболисти и хора, които някога са обличали униформата – тази на Метс или която и да е друга. Той е безспорен любимец на феновете – заяви Уилпън. – Въпреки тежката работа през последните две години, операциите и рехабилитациите, неговото тяло просто не му позволява да се завърне на полето. Имах много разговори с Дейвид и той ми каза, че иска да завърши тази година в активния състав. Той е заслужил тази възможност и от уважение към него и нашите фенове ние ще му я дадем."Избран от НЙ Метс в първия кръг на драфта през 2001 г., Дейвид Райт има среден коефициент на батиране .296 с 242 хоумръна и 970 RBI в 1583 мача за единствения клуб в своята кариера. Той е начело във вечните ранглисти на „гражданите” по хитове (1777), точки (949), бази за боли (761), двойни хитове (390) и RBI. С националния отбор на САЩ инфилдерът участва два пъти в Световната класика (2009, 2013), като във втория случай бе включен в идеалния отбор на турнира, донесъл му прозвището Капитан Америка."Нося тази униформа или подобна на нея вече половината си живот. За мен това е чест. Нещо, което приемам като отговорност и с което се гордея. Моята кръв е оранжево-синя", сподели Дейвид Райт, едва сдържайки сълзите си.Няколко часа по-късно Метс спечели и двата мача срещу Марлинс и взе серията с 3-1 победи. В първата среща от комплекта снощи "гражданите" се наложиха драматично с 4:3 след два поредни хоумръна на Майкъл Конфорто и Тод Фрейзиър в 9-ия ининг. Вторият двубой приключи при резултат 5:2, като този път "марлините" допуснаха обрат от 2:0. Ню Йорк Метс - Маями Марлинс 5:2

ст. "Сити Фийлд"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

МАЯМИ

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

4

0

НЙ МЕТС

0

0

0

0

3

0

2

0

Х

5

9

1



ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 13 СЕПТЕМВРИ:



Американска лига



Бостън Ред Сокс - Торонто Блу Джейс 4:3

Балтимор Ориолс - Оукланд Атлетикс 5:3

Канзас Сити Роялс - Минесота Туинс 6:4

Лос Анджелис Ейнджълс - Сиатъл Маринърс 2:8



Национална лига



Колорадо Рокис - Аризона Дайъмъндбекс 10:3

Вашингтон Нешънълс - Чикаго Къбс 3:4 (10 ининга)

Сейнт Луис Кардиналс - Лос Анджелис Доджърс 7:9





Бостън Ред Сокс - Торонто Блу ДжейсБалтимор Ориолс - Оукланд АтлетиксКанзас Сити Роялс - Минесота ТуинсЛос Анджелис Ейнджълс - Сиатъл МаринърсКолорадо Рокис - Аризона ДайъмъндбексВашингтон Нешънълс - Чикаго Къбс(10 ининга)Сейнт Луис Кардиналс - Лос Анджелис Доджърс

Още по темата

0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 149

1