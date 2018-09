Сърбия пречупи Камерун в Бари (видео)

Serbia wins a balanced first set 30-28 over Cameroon in pool C. The two teams are fighting hard in Bari.



Get out of the way!

Lions are pretty fast!

Cameroon's #6 Sem Dolegombai goes past the block to score against Serbia during their clash in pool C of the #FIVBMensWCH.



After a tough first set, Serbia had no trouble to close the last two and beat Cameroon by 3-0 (30-28, 25-16, 25-17), wrapping up the day for pool C in Bari.



Serbia struggled to beat Cameroon in the first set, but then took control of the game to win in straight sets (30-28, 25-16, 25-17) in pool C in Bari.



Волейболистите от националния отбор на Сърбия постигнаха първа победа на Световното първенство в Италия и България. След драматичната загуба от САЩ с 2:3 в първата среща, воденият от Никола Гърбич тим успя да пречупи и да се наложи над Камерун с 3:0 (30:28, 25:16, 25:17) във втория си мач от Група С, играна снощи пред по-малко от 1000 зрители в зала "Пала Флорио".Така "плавите" имат 1 победа, 1 загуба и 4 точки. Камерун също е с 1 победа и 1 загуба, но с 3 точки. Днес (14 септември) Сърбия ще почива, докато камерунските "лъвове" ще играят срещу Австралия от 18,00 часа българско време. В събота (15 септември) пък сърбите ще спорят с Тунис отново от 18,00 часа.Предвид очаквания лесен мач Никола Гърбич даде почивка на някои от основните си играчи и звезди на тима като Александър Атанасийевич, Урош Ковачевич и Марко Подрасчанин. Това като че ли изигра лоша шега на сърбите, които имаха сериозни проблеми в първия гейм, който измъкнаха трудно след 30:28 след атака на Сречко Лисинац. След това играта на Сърбия потръгна, наложи темпото си и спечели категорично следващите две части с 25:16 и 25:17.Над всички за сръбския тим бе Дражен Лубурич с 19 точки (4 аса и 68% ефективност в атака) за победата. За камерунците Нейтън Вунембайна с 13 точки.Ахмед Мбутнгам 1, Дейвид Фюжуо 6, Нейтън Вунембайна 13, Дидие Хиле 3, Ерман Енгала 4, Сем Долегомбай 4 - Ален Камто-либеро (Иван Битиа 5, Арсен Мото, Жуниор Енгохе 2, Бана Хасана, Сирил Маям)Никола Йовович 1, Дражен Лубурич 19, Неманя Петрич 12, Марко Ивович 3, Сречко Лисинац 7, Петър Кръсманович 8 - Невен Майсторович-либеро (Милан Катич 8, Александър Атанасийевич, Иван Костич, Александър Околич 2)