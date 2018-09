Безмилостна Италия срещу Белгия (видео + снимки)

Match, Italy! They sweep past Belgium 3-0 (25-20, 25-17, 25-16) to stay unbeaten in #FIVBMensWCH Pool A & delight many in the packed house in Florence!



Final stats: https://t.co/9XHSD5gc3r #volleyball #volleyballWCHs @Federvolley pic.twitter.com/FCVbIkXknX — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 13, 2018

What a rally!! Italy & Belgium with great saves to keep this one going, and it's the hosts who finally get the point!#FIVBMensWCH #volleyball #volleyballWCH @Federvolley pic.twitter.com/jZNf2tb9E9 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 13, 2018

Highlights of a big night in Florence for Italy as they defeated Belgium 3-0 (25-20, 25-17, 25-16) to stay on top of #FIVBMensWCH Poll A! #volleyball #volleyballWCHs @Federvolley pic.twitter.com/ph35NxDGgG — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 13, 2018

Националният волейболен отбор на Италия записа втора поредна победа на Световното първенство, на което е домакин заедно с България. "Скуадра адзура" бе безмилостна и победи Белгия с изразителното 3:0 (25:20, 25:17, 25:16) във втора си среща от Група А на шампионата, играна тази вечер пред около 7500 зрители в зала "Мандела Форум" във Флоренция.По този начин Италия е начело във временното класиране в групата с 6 точки след 2 победи от 2 мача. "Червените дяволи" пък имат 1 победа, 1 загуба и 3 точки. Днес (14 септември) и двата тима почиват, а утре (събота, 15 септември) "адзурите" играят срещу Аржентина от 21,30 часа българско време, а преди това от 18,00 часа Белгия се изправя срещу Словения.Домакините от Италия контролираха играта през цялото време и спечелиха без проблем мача благодарение на страхотна игра на Иван Зайцев.Именно Зайцев бе над всички за италианския тим с 20 точки (5 аса! и 88% ефективност в атака) за победата. За белгийците Брам Ван Ден Дриес и Сам Деруу завършиха с по едва 7 точки.Симоне Джианели 5, Иван Зайцев 20, Османи Хуанторена 9, Филипо Ланца 10, Даниеле Мацоне 8, Симоне Анцани 8 - Масимо Колачи-либеро (Габриеле Нели)Стийн Д'Хулст, Брам Ван Ден Дриес 7, Сам Деруу 7, Тома Русо 5, Симон Ван Де Вуурде 4, Пиетер Верхеес 5 - Желе Рибенс-либеро (Франсоа Лекат, Кевин Клинкенберг 2, Матиас Валкиерс 1, Пиетер Куулман 1, Игор Гробелний 2, Хендрик Тюрлинкс 5, Луи Щоер-либеро)