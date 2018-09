Втори мач за националите на СП: България - Иран 1:2! Гледайте мача ТУК!!!

@@@



Двубоят България - Иран започна равностойно. Валентин Братоев два поредни пъти изравняваше резултата до 2:2 и 3:3. Тодор Скримон атакува по острия диагонал от зона 4 за 4:4. Първото техническо прекъсване дойде при 8:5 за Иран. Тодор Скримов атакува по правата от зона 2 за 6:9. Амир Гафур атакува мощно за 11:7. Бърза атака в центъра на Мохамед Мусави и Иран дръпна с 12:7. Атака в аут на Валентин Братоев даде преднина от 6 точки на Иран при 13:7. Пламен Константинов взе прекъсване за България. Валентин Братоев атакува чисто по диагонала от зона 4 за 8:13. Единичен блок на Виктор Йосифов срещу атака на Мохамед Мусави - 9:13. Волейболистите на Игор Колакович поведоха с 16:11 при второто техническо прекъсване. При 11:17 Николай Пенчев замени Валентин Братоев. Тодор Скримов отигра успешно в атака за 12:18. Мирослав Градинаров се появи в игра и веднага атакува за 15:19. Иранците поведоха с 23:18 след отлична игра на Сайед Мир Маруфлакрани. Страхотна българска защита помогна на Миро Градинаров да намали до 21:23. Иран спечели първата част с 25:22.



Възпитаниците на Пламен Константинов поведоха с 5:3 в началото на втората част след атака на Николай Пенчев. Две поредни добри атаки на Николай Пенчев и 7:5. Иранците успяха да изравнят при 7:7. Последва атака на Миро Градинаров и България поведе с 8:7 при първото техническо прекъсване. Иран успя да поведе с 10:9. Националите изравниха след атака на Тодор Скримов при 10:10. Три поредни точки за за Иран - 10:13 и Пламен Константинов взе прекъсване за България. Иран стигна до 16:12 при второто техническо прекъсване. При 12:17 Пламен Константинов взе прекъсване за България. Светослав Гоцев замени Николай Николов и веднага атакува за 13:17. Ас на Георги Сеганов - 14:17 . Блокаут на Николай Учиков - 15:17. Тодор Скримов атакува технично за 17:20. България намали до 18:21 след поискано видео повторение. Милад Ебадипур изведе Иран напред с 23:19.

