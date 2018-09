Най-важният футболист на Кристъл Палас се завърна на терена

Според негообаче е все още рано да се каже дали котдивоарският национал ще може да играе, тъй като участието му в днешното занимание е било първо след травмата, която го лиши от участие в мача със Саутхaмптън преди 10 дни, загубен с 0:2.

Заха е изключително важен за състава на Палас, тъй като отборът не е печелил без него в състава от септември 2016 година насам, като в 10 от 12-те мача в негово отсъствие дори не е успявал да отбележи гол.

