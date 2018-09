Йеле Валайс спечели 18-ия етап от Обиколката на Испания

Белгиецът Йеле Валайс спечели 18-ия етап от Колоездачната обиколка на Испания - 186,1 километра от Ехеа де лос Кабайерос до Йейда. Валайс измина днешния изцяло спринтьорски етап за 3 часа, 57 минути и 3 секунди, като остави на сантиметри зад себе норвежеца Свен Ерик Бистрьом и словака Петър Саган.

Jelle Wallays denies the peloton and wins stage 18 of Vuelta a España 2018 from breakaway https://t.co/iqH6CZTzTj pic.twitter.com/USY2lF2hcw