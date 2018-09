Спорт и бизнес Излезе демо версията на FIFA 19, вижте всички детайли 13 септември 2018 | 18:23 0 0 0 0 0



Кои са наличните отбори?



Англия - Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Тотнъм



Испания - Реал Мадрид и Атлетико Мадрид



Италия - Ювентус



Германия - Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд



Франция - Пари Сен Жермен



Общо: 9 тима The FIFA 19 demo is NOW OUT https://t.co/eEJkLM0YSt pic.twitter.com/WyoQgiBhGP — Mirror Football (@MirrorFootball) September 13, 2018 За кои конзоли е налична демо версията?



За момента изглежда, че тя ще може да се играе както на Playstation 4, така и на Xbon One. Очаква се пълната версия да е достъпна още и за Windows, Nintendo Switch, Android и Mac.



Кои са рекламните лица на FIFA 19?



Тази година на корицата на играта са Кристиано Роналдо от Ювентус и Неймар от ПСЖ.



Ще може ли The Journey: Champions да се играе на демо версията?



Почти сигурно е, че тя ще включва трейлър на този продукт на играта. Waiting for the #FIFA19Demo to download... pic.twitter.com/EEKd0kyblb — B/R Football (@brfootball) September 13, 2018 Ще бъде ли възможно да се играят мачове от Шампионската лига в демо версията?



Най-вероятно. Това е голямата промяна в тазгодишното издание на FIFA, така че производителите биха искали да засилят вълнението на феновете към нея.



Ще бъде ли достъпен FIFA Ultimate Team 19 в демото?



Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 1376

1