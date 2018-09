Тотнъм без две от големите си звезди срещу Ливърпул

"Али нямаше късмет, защото получи контузия след само 20 минути срещу Испания. Разочароващо е, защото ще ни липсва срещу Ливърпул, а вероятно и в мача срещу Интер от Шампионската лига. Това обаче не е голям проблем. Юго Лорис трябва да премине нов преглед, за да се установи какво е състоянието му. Надяваме се, че и той ще се завърне скоро", заяви Почетино, който определи Ливърпул като "един от най-добрите отбори в Англия, а може би и в Европа".

Аржентинецът добави, че Лорис със сигурност ще остане капитан на Тотнъм въпреки слуховете, че лентата ще му бъде отнета заради това, че вчера получи присъда за шофиране в нетрезво състояние.

TEAM NEWS:



@dele_official (hamstring) unavailable this weekend.



Hugo Lloris (thigh) unavailable and expected to be out for several weeks.



@JuanMFoyth (thigh) returned to training last week.



@MoussaSissoko (hamstring) expected to return to training next week. pic.twitter.com/zUBDxf7hZe