Испания Нова идея в Испания: приемат мачове от Еквадор 13 септември 2018 | 13:30 - Обновена 0 0 0 0 0 Докато Испанската футболна лига се опитва да промотира шампионата си с мачове в САЩ и Канада, има индикации и за реализирането на друг проект: срещи от първенството на Еквадор да се играят в Испания. Вестник AS разкрива, че в основата на това е шефът на Лигата Хавиер Тебас. При визитата си в южноамериканската страна наскоро той е предложил двубои от местния шампионат да се състоят в Мадрид, Барселона и Валенсия, в които живеят голям брой еквадорци. Според изчисленията в Испания има около 370 000 души от еквадорски произход.

За осъществяването на този проект разрешение трябва да дадат ФИФА, УЕФА, КОНМЕБОЛ и местните федерации. От Кралската федерация на Испания не са много щастливи от инициативите на Тебас и е възможно да наложат вето върху идеите му.

Official

La Liga-chief Javier Tebas wants Ecuador's Series A to play some matches in Spain!

Camp Nou, Bernabeu and Mestalla should be the stadiums. 370,000 Ecuadorians live in Spain. — La Pulga (@PulgaDemiks) September 13, 2018

Към момента почти е сигурно, че на 26 януари Барселона и За осъществяването на този проект разрешение трябва да дадат ФИФА, УЕФА, КОНМЕБОЛ и местните федерации. От Кралската федерация на Испания не са много щастливи от инициативите на Тебас и е възможно да наложат вето върху идеите му.Към момента почти е сигурно, че на 26 януари Барселона и Жирона ще играят мача си от първенството в Маями.

