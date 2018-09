Торино предлага нов договор на Фалке

Нападателят на Торино Яго Фалке ще продължи договора си с клуба. Според "АС", 28-годишният испанец ще подпише нов договор до лятото 2022 г. и заплатата му ще бъде 1,7 милиона евро на сезон. Миналият сезон Фалке, който е бивш футболист на Рома и Дженоа, записа 34 мача в Серия А.

Iago Falque set to pen new long-term deal at #Torino following reported interest from #Sevilla https://t.co/NTRoDTqq3s pic.twitter.com/Cxnzsd7JtG