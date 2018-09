Идва ли краят на "ордите" преотстъпени играчи всяко лято от големите клубове?

Световната футболна федерация (ФИФА) е започнала проверка на трансферния правилник, касаещ отдадените под наем играчи и е възможно да въведе ограничения в този аспект, съобщава "Шпорт Билд".

Проектът, който се разглежда е, един клуб да може да изпраща не повече от 8 футболисти като преотстъпени в един трансферен период, като максимум четирима могат да бъдат в един и същи отбор.

#FIFA finally putting a cap on loaned out players is good news. Germany’s @SPORTBILD are reporting that in future clubs will be limited to loaning out just eight players.