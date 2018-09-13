ЦСКА 1948 CSKA 1948

ЦСКА 1948 0:0 Лудогорец 2

последен:
31.08.2018

Литекс - ЦСКА 1948

следващ:
17.09.2018

създаване: 2016г.
стадион: "Васил Левски"
президент: Добрин Гьонов
треньор: Петко Петков
web: ЦСКА 1948

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Втора лига

Пратиха Георги Кабаков на Литекс - ЦСКА 1948 (съдийски назначения за 7-ия кръг на Втора лига)

13 септември 2018 | 11:29
Пратиха Георги Кабаков на Литекс - ЦСКА 1948 (съдийски назначения за 7-ия кръг на Втора лига)
Георги Кабаков ще ръководи срещата от 7-ия кръг на Втора лига между Литекс и ЦСКА 1948. Локомотив (София) - Арда е поверен на Валентин Железов, а Неделчо Гаджалов ще ръководи Монтана - Царско село.

Съдийски назначения за мачовете от 7-ми кръг Втора лига

15 Сеп 2018 г. Събота 17:00 ч.
ОФК Несебър - ФК Кариана (Ерден)
ГС: Вангел Борисов Вангелов АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Николай Георгиев Ангелов

15 Сеп 2018 г. Събота 17:00 ч.
ФК Локомотив 1929 (София) - ФК Арда
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
СН: Крум Добринов Стоилов

15 Сеп 2018 г. Събота 18:00 ч.
ПФК Лудогорец-2 (Рз) - ПФК Добруджа 1919
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Йосиф Петров Ронков

15 Сеп 2018 г. Събота 18:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Ботев Гълъбово
ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Ириней Марчев Бодуров
4-ТИ: Иван Георгиев Пенчев
СН: Камен Михайлов Алексиев

15 Сеп 2018 г. Събота 19:00 ч.
ФК Черноморец Балчик - ОФК Поморие
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Дарин Росенов Страхилов АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов
СН: Ивайло Серьожев Лазаров

15 Сеп 2018 г. Събота 19:00 ч.
ОФК Пирин (Блгр) - ФК Струмска слава (Радомир)
ГС: Георги Николов Николов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Станислав Руменов Груев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Деница Павлова Крумова

17 Сеп 2018 г. Понеделник 17:30 ч.
ПФК Монтана - ФК Царско село 2015
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Георги Владимиров Игнатов

17 Сеп 2018 г. Понеделник 20:00 ч.
ФК Литекс - ФК ЦСКА 1948
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Даниел Пламенов Краевски
СН: Йордан Веселинов Гулев

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Спортни новини		 Прочетена 411

Добави коментар ›› Коментари (3)

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Не е истина
(Гост) 3
отговор
13 септември 2018 | 12:06

На тези цървули, ще им свири международен съдия Рейтинг: 2 0

темелко смешен си
(Гост) 2
отговор
13 септември 2018 | 12:05

литекс - урод 48 Рейтинг: 1 0

случаен
(Гост) 1
отговор
13 септември 2018 | 12:03

А сега кажете ,че Кабаков не е на заплата при Г.Г. Рейтинг: 1 1

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(Гост)
13 септември 2018 | 12:16

А ако обелките бият?... Рейтинг: 1 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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