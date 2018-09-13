Пратиха Георги Кабаков на Литекс - ЦСКА 1948 (съдийски назначения за 7-ия кръг на Втора лига)

Георги Кабаков ще ръководи срещата от 7-ия кръг на Втора лига между Литекс и ЦСКА 1948. Локомотив (София) - Арда е поверен на Валентин Железов, а Неделчо Гаджалов ще ръководи Монтана - Царско село. Съдийски назначения за мачовете от 7-ми кръг Втора лига 15 Сеп 2018 г. Събота 17:00 ч. ОФК Несебър - ФК Кариана (Ерден) ГС: Вангел Борисов Вангелов АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Георги Димчев Великов 4-ТИ: Димо Стоянов Димов СН: Николай Георгиев Ангелов 15 Сеп 2018 г. Събота 17:00 ч. ФК Локомотив 1929 (София) - ФК Арда ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев 4-ТИ: Димитър Димитров Димитров СН: Крум Добринов Стоилов 15 Сеп 2018 г. Събота 18:00 ч. ПФК Лудогорец-2 (Рз) - ПФК Добруджа 1919 ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Христо Пламенов Хаджийски 4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев СН: Йосиф Петров Ронков 15 Сеп 2018 г. Събота 18:00 ч. ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Ботев Гълъбово ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Ириней Марчев Бодуров 4-ТИ: Иван Георгиев Пенчев СН: Камен Михайлов Алексиев 15 Сеп 2018 г. Събота 19:00 ч. ФК Черноморец Балчик - ОФК Поморие ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Дарин Росенов Страхилов АС2: Владимир Тодоров Ташков 4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов СН: Ивайло Серьожев Лазаров 15 Сеп 2018 г. Събота 19:00 ч. ОФК Пирин (Блгр) - ФК Струмска слава (Радомир) ГС: Георги Николов Николов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Станислав Руменов Груев 4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков СН: Деница Павлова Крумова 17 Сеп 2018 г. Понеделник 17:30 ч. ПФК Монтана - ФК Царско село 2015 ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Цветан Гошов Горанов 4-ТИ: Николай Валентинов Малджански СН: Георги Владимиров Игнатов 17 Сеп 2018 г. Понеделник 20:00 ч. ФК Литекс - ФК ЦСКА 1948 ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 4-ТИ: Даниел Пламенов Краевски СН: Йордан Веселинов Гулев

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