Франция Кръстиха втори стадион на името на Дидие Дешан 13 септември 2018 | 11:25 - Обновена



Причината за избора на този стадион, който е само на метри от “Луй II” на местния отбор Монако, е, че специалистът живее в региона от 2001 г. насам, когато по това време водеше именно този тим. Както е известно, вече има стадион, носещ неговото име, в Байон, където е родното място на Дешан. Win the World Cup, get a stadium named in your honour.



Congrats Didier Deschamps! pic.twitter.com/78UxhQmHIh — Goal UK (@GoalUK) September 12, 2018 На официалната церемония присъстваха 500 души, като освен самия селекционер, там бяха неговата съпруга Клод и сина му Дилан, който му предостави завоюваната през това лято световна купа. “За мен и семейството ми е голяма чест фамилното ни име да е обвързано с това съоржение. Най-важни са малките и млади футболисти. Да виждам усмивки, сълзи, наслада и щастие, няма нищо по-кросиво от това”, заяви наставникът.



Win the World Cup, get a stadium named in your honour.

Congrats Didier Deschamps! pic.twitter.com/78UxhQmHIh — Goal UK (@GoalUK) September 12, 2018

Another honour for @FrenchTeam's #WorldCup-winning coach as Monaco's Stade Marquet is renamed the Stade Didier Deschamps pic.twitter.com/0BnKSW94LL — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 13, 2018

Наставникът на световния шампион Франция Дидие Дешан вече може да се гордее с два стадиона, които носят неговото име. Това стана факт, след като вчера съоръжението "Стад Маркет" в Монако беше преименувано на "Стад Дидие Дешан" в чест на титлата от Мондиал 2018.

