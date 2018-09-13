Стефан Апостолов ще ръководи мача ЦСКА-София - Черно море, а Станислав Тодоров е изпратен на Локо (Пд) - Левски

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Андреа се разголи в Турция
Фолк певицата Андреа няма задръжки и го е доказвала много пъти. След като заля социалните мрежи с куп провокативни снимки, тя се поуспокои, облече се и изненада феновете си. Сега приятелката на боксьора Кубрат Пулев се ...Виж още
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Първа лига
Стефан Апостолов ще ръководи сблъсъка от осмия кръг на Първа професионална лига между тимовете на ЦСКА-София и Черно море. Реферът Станислав Тодоров пък бе назначен да свири гостуването на Левски срещу Локомотив (Пловдив).
Съдийски назначения за мачовете от 8-ми кръг Първа лига:
14 Сеп 2018 г. Петък 17:30 ч.
ФК Витоша - ПОФК Ботев Враца
ГС: Станислав Тошев Ставров АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Кирил Петков Йорданов
14 Сеп 2018 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Верея
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Димитър Панайотов Костов
15 Сеп 2018 г. Събота 14:45 ч.
ОФК Дунав 2010 - ФК Етър
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Мартин Живков Богдев
15 Сеп 2018 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Берое - ПФК Септември
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Младен Маринчев Маринов
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Петър Стоянов Петров
15 Сеп 2018 г. Събота 20:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Черно море
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Николай Йорданов Колев
СН: Евгени Тодоров Геров
16 Сеп 2018 г. Неделя 17:45 ч.
ПФК Славия (Сф) - ПФК Ботев
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Георги Крумов Виделов
16 Сеп 2018 г. Неделя 20:00 ч.
ПФК Локомотив (Пд) - ПФК Левски
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Антон Симеонов Генов
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(Гост) 1
отговор
Черно море също ще отмъкне точки от FC Тире. Рейтинг: 6 4