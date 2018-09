Бразилия се справи с Египет в Русе (видео + снимки)

#8 Wallace of Brazil has more skills up his sleeve than just attack... a great dig helps Brazil to continue their dominance and seal another set at 25-22!

Follow the 3rd set live here: https://t.co/hNGeeLqIRN #volleyball #volleyballWCHs #FIVBmensWCH pic.twitter.com/iENnJTYzJL — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 12, 2018

Brazil @volei dominated at first, but Egypt raised to the occasion, putting up tougher conditions to reigning Olympic champions, who eventually finish the day 3rd in Pool B!

Brazil 3-0 Egypt (25-17, 25-22, 25-20)#volleyball #volleyballWCHs #FIVBmensWCH pic.twitter.com/3HSJMBBuK2 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 12, 2018

Олимпийският волейболен шампион Бразилия стартира успешно на Световното първенство в Италия и България. "Селесао" успя да се справи и надделя над Египет с чистото 3:0 (25:17, 25:22, 25:20) в първата си среща от Група В, играна тази вечер пред около 1000 зрители в зала "Арена Монбат" в Русе.Утре (13 септември) момчетата на треньора Ренан Дал Зото ще играят срещу финалиста в Лигата на нациите Франция, който по-рано днес надигра Китай също с 3:0 гейма, в може би най-интересния мач от групата. Дербито в Група В е от 20,30 часа. Преди това от 17,00 часа пък Египет ще излезе срещу Канада, която днес започна с победа над Холандия с 3:0.Олимпийските шампиони от Бразилия изпитваха известни затруднения във втория и третия гейм, в който дори изоставаха в резултата. Все пак, южноамериканците се справиха със ситуацията и спечелиха чисто с 3:0.Най-полезни за "Селесао" бяха Уолъс Де Соуса (1 ас и 69% ефективност в атака) и Дъглас Соуса (1 ас и 65% ефективност в атака) с по 12 точки за победата. За египтяните звездата на тима Ахмед Абделхай завърши с 13 точки.Бруно Резенде 2, Уолъс Де Соуса 12, Дъглас Соуса 12, Карлош Едуардо 9, Исак Сантош 7, Лукаш Сааткамп 5 - Талес Хос-либеро (Маурисио Соуса 2, Уилям Аржона, Евандро Гера, Лукаш Лох 1)Абдалах Абдалах, Ахмед Абделхай 13, Мохамед Ел Халим 9, Мохамед Масуд 8, Ахмед Шафик 6, Мохамед Мостафа 2 - Ахмед Абделаал-либеро (Омар Хасан 8, Ахмед Мохамед, Хосам Абдала, Шериф Али-либеро)