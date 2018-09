Русия стартира с чиста победа над Австралия (видео + галерия)

Победителят в Лигата на нациите и европейски шампион през 2017 година Русия стартира с бърза и чиста победа на Мондиал 2018. Волейболистите на "Сборная" се наложиха безпроблемно над Австралия с 3:0 (25:21, 25:20, 25:16) в първия си мач от Група С на шампионата на планетата, игран тази вечер в зала "Пала Флорио" в Бари.

Утре (13 септември) възпитаниците на Сергей Шляпников ще почиват, докато "кенгурата" ще излязат срещу САЩ, които тази вечер ще изиграят първия си голям мач на турнира срещу Сърбия. Срещата между Австралия и САЩ е от 18,00 часа. В петък (14 септември) от 21,30 часа пък Русия ще спори с Тунис.

Руснаците не допуснаха особена съпротива от страна на Австралия и бързо наложиха играта си. Русия показа на какво е способна на полето и спечели категорично.

