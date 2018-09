Световен футбол Президентът Джордж Уеа се завърна в игра за Либерия 12 септември 2018 | 20:24 - Обновена 0 0 0 0 1 Former World Player of the Year George Weah has put his boots back on.



The Liberia president played in an international friendly for his country at the age of 51.



https://t.co/IqdaoGxa0k pic.twitter.com/41ECGFeWC2 — BBC Sport (@BBCSport) September 12, 2018 Това се случи в контрола срещу отбора на Нигерия, загубена с 1:2. Либерия организира приятелската среща с целта да пенсионира фланелката с номер 14, с която игра легендата на The story of @GeorgeWeahOff:



World POTY 1995.



3 time African Footballer of the Year.



President of Liberia.



Scored 3 times vs @TheGillsFC.



Came out of retirement & made 61st cap.



Played 79 minutes at age of 51 v Nigeria.



Had no.14 shirt retired. pic.twitter.com/IiNYChvea1 — SPORF (@Sporf) September 12, 2018 Президентът на Либерия и единствен африкански носител на Златната топка Джордж Уеа се завърна в игра за националния си тим на 51-годишна възраст.Това се случи в контрола срещу отбора на Нигерия, загубена с 1:2. Либерия организира приятелската среща с целта да пенсионира фланелката с номер 14, с която игра легендата на Милан по време на върха в кариерата си. Tой записа 79 минути с капитанската лента, като при смяната си получи овациите на зрителите.

Още по темата

0 0 0 0 1 Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 2556 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1