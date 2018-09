Снукър Рони О'Съливан откри снукър сезона си с победа над Робъртсън 12 септември 2018 | 18:56 - Обновена 0 0 0 0 0

A sensational shot in Shanghai!



We've missed you @ronnieo147 #ShanghaiOpen pic.twitter.com/lAu8RoA0qo — Eurosport UK (@Eurosport_UK) September 12, 2018

Впечатляващ брейк от 97 точки му осигури успех в първия гейм, а вторият също мина под негов контрол, за да поведе с 2:0. Третата част бе доста драматична и Робъртсън я спечели по черната, правейки в процеса серия от 64, след което стигна до 2:2 с нов хубав брейк от 60.

Very nice, @ronnieo147! #ShanghaiMasters pic.twitter.com/xSSlVQ1Eov — Eurosport UK (@Eurosport_UK) September 12, 2018

Петата партия отиде при Гения от Чигуел с поредица от 64, а Гръмотевицата от Австралия след това осъществи най-високия брейк в мача от 107. Ракетата дръпна отново по-сериозно с 5:2, а Левичаря от Мелбърн бе убедителен в осмия фрейм със серия от 56, като съперникът му не реализира топка.



Солидна поредица от 75 (безответни) точки осигури на О'Съливан крайния успех с 6:3, а на четвъртфиналите ще играе със Стюърт Бингам, който по-рано трябваше да срещне Шон Мърфи, но Магьосника се отказа от участие, защото дъщеря му е в болница. "И Нийл, и аз можем да играем по-добре. Но не беше най-лошият възможен мач. Когато не си играл четири месеца, губиш усета кога да атакуваш дадена топка и кога да си по-предпазлив. През това време играх само в демонстративни мачове, а сега всеки пропуск се наказва. Нийл е първият добър опонент, който имах през тези четири месеца, така че ми трябва да се пренастроя", коментира О'Съливан.

