Канада тръгна без проблеми срещу Холандия (видео + снимки)

Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА.



Срещи от първия кръг в груповата фаза на световното първенство по волейбол за мъже, което се провежда в България и Италия:



група "А" във Флоренция (Италия):

Доминиканска република - Словения

Белгия - Аржентина

от 9 септември: Италия - Япония - 3:0 (25:20, 25:21, 25:23)



група "Б" в Русе:

Франция - Китай - 3:0 (25:20, 25:21, 25:17)

Холандия - Канада - 0:3 (15:25, 23:25, 18:25)

Бразилия - Египет - по-късно днес



група "С" в Бари (Италия):

Камерун - Тунис - 3:0 (25:20, 28:26, 25:21)

Австралия - Русия

САЩ - Сърбия



група "Д" във Варна:

Иран - Пуерто Рико - 3:0 (25:19, 25:14, 25:18)

Куба - Полша

от 9 септември: БЪЛГАРИЯ - Финландия - 3:0 (25:21, 25:19, 25:22)





Националният волейболен отбор на Канада тръгна без проблеми на Световното първенство в Италия и България. Момчетата на треньора Стефан Антига надиграха категорично Холандия с 3:0 (25:15, 25:23, 25:18) в първия си мач от Група В на Мондиала, игран тази вечер в зала "Арена Монбат" в Русе.Утре (13 септември) от 17,00 часа "кленовите листа" ще играят срещу отборът на Египет, който пък по-късно тази вечер излиза срещу олимпийския шампион Бразилия. Холандия утре ще почива, а в петък (14 септември) ще спори с Китай отново от 17,00 часа.Волейболистите на Канада имаха затруднения единствено във втория гейм, в който "лалетата" водеха през по-голямата част от времето, но в крайна сметка северноамериканците надделяха с минималното 25:23. В останалите две части канадците показаха класата си и ги спечелиха убедително.Най-полезни за канадския тим бяха Николас Хоуг (1 блок, 4 аса и 58% ефективност в атака) и Шарън Върнън-Евънс (3 блока, 1 ас и 47% ефективност в атака) с 12 и 11 точки за победата.За холандците Нимир Абдел-Азиз реализира 13 точки (45% ефективност в атака).Даан Ван Хаарлем 2, Нимир Абдел-Азиз 13, Тийс Тер Хорст 9, Михаел Паркинсон, Яспер Дийфенбах 7, Гийс Йорна 2 - Дирк Спариданс-либеро (Весел Кееминк, Йерун Раувердинк, Тим Смит, Вутер Тер Маат, Маартен Ван Гардерен 4, Томас Кьолевийн 3)Джей Бланкено 5, Шарън Върнън-Евънс 11, Николас Хоуг 12, Джон Перин 7, Дейниъл Ван Доорн 8, Грейъм Виграс 8 - Стивън Маршъл-либеро (Стивън Маар 6, Лукас Ван Беркел 1, Джейсън Дероко, Тайлър Сандърс 1, Райън Склейтър 1)