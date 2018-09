Фабрисио Вердум изгоря за две години

Бившият шампион на UFC в тежка категория Фабрисио Вердум беше наказан за две години заради положителна допинг проба. През май тази година гръмна новината, че бразилският ветеран е хванат със забранени вещества в организма. Пробата е взета през април в извънсъстезателен тест. В тялото на Вердум са намерени следи от анаболен стероид.

Fabricio Werdum suspended two years by USADA for failed drug test https://t.co/EN6T7n9tLO pic.twitter.com/bDhm8pmFKk