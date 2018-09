Тенис Григор първи поставен във Виена, ето графика му за октомври 12 септември 2018 | 18:20 0 0 0 0 5

Players confirmed for @ErsteBankOpen in Vienna. Chung, Tiafoe and Khachanov also in the field. Wildcard for Jurgen Melzer, who will play his last singles tournament. pic.twitter.com/n8cz371v4u — Michal Samulski (@MichalSamulski) September 10, 2018

Турнирът във Виена ще се проведе между 22 и 28 октомври, а Григор Димитров никога не е участвал там и съответно може единствено да надгради над актива си в световната ранглиста.



Естествено, преди това между 21 и 23 септември Димитров ще бъде част от отбора на Европа в изключително престижната надпревара за “Купа Лейвър”, където ще е със съотборници Роджър Федерер, Новак Джокович, Александър Зверев, Давид Гофен и Кайл Едмънд. Капитан е Бьорн Борг, а в отбора на Света ще участват Хуан Мартин дел Потро, Андерсън, Иснър, Шварцман, Джак Сок и Ник Кирьос, предвождани от Джон Макенроу. Димитров в момента е в Ню Йорк и няколко пъти тренира с един от дългогодишните си приятели и идоли Андре Агаси. #RolexParisMasters Tickets are available! The world top players are waiting for you, from Oct. 27th to Nov. 4th. Tickets & tournament info: https://t.co/bH6g28mnUq pic.twitter.com/WXC3RL6wws — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) September 12, 2018

Междувременно схемата на “Мастърс”-а в Париж (от 27 октомври до 4 ноември) все още не е известна, но организаторите разпространиха постер на Григор Димитров и Доминик Тийм, призовавайки феновете да си купуват билети.



Освен това, хасковлията отказа участие на турнира от сериите АТР250 в Стокхолм (15-21 октомври), където е шампион от от 2013 година и двукратен финалист, включително миналия сезон (загуба от Дел Потро) - това означава, че ще загуби 150 точки за световната ранглиста. Най-добрият български тенисист Григор Димитров е първи поставен в основната схема на тенис турнира от сериите АТР500 във Виена. В листата го следват Доминик Тийм, Кевин Андерсън, Джон Иснър, Кей Нишикори, Фабио Фонини, Кайл Едмънд, Борна Чорич и Люка Пуй, което прави списъкът доста впечатляващ за събитие от този ранг. Сред участниците са и Хьон Чонг, Франсис Тиафо и Карен Хачанов.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

