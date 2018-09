Иран загря за България с бърза победа (видео + галерия)

Шампионът в Азиатските игри през 2018 година - Иран стартира участието си на световното първенство по волейбол за мъже с бърза и лесна победа над Пуерто Рико св зала “Конгресна” на ДКС във Варна.

Възпитаниците на Игор Колакович, които са следващите съперници на България в утрешния ден от 20,30 часа, показаха класа без да разкриват на 100% своите пълни възможности.

Разпределителят на “персите” Сайед Мир Маруфлакрани беше пълновластен господар на игрището и вдигаше перфектно топката, от която и да е зона на терена.



Иран започна много по-добре срещата и набързо поведе с 3:0, а при първото техническо прекъсване резултатът бе 8:5 в полза на символичните домакини. Азиатците показаха отлична игра, особено на блокада, и започнаха да трупа преднина, която достигна до 7 точки при 14:7, а при второто прекъсване резултатът бе 16:10 за иранците. Независимо че пропиля три гейм бола в края на първата част Иран успя да я спечели с 25:19.

През втората отново Иран показа много добра игра и поведе с 5:1. При първото техническо прекъсване преднината на иранците бе 4 точки - 8:4. Отборът на Пуерто Рико не успяваше да се противопостави на мощната игра в атака и отличната защита на символичните домакини и при второто техническо прекъсване изоставаше с 6 точки - 10:16. Отборът на Пуерто Рико продължи да допуска много грешки в атака и защита и не успя да се противопостави на Иран и загуби втората част с 14:25.

Гостите показаха много по-добра игра в началото на третата част и успях ада поведат с 2 точки, но допуснаха изравняване при 7:7. При първото техническо прекъсване резултатът бе 8:7 за Пуерто Рико. Иран успя веднага да изравни, след което и поведе в резултата, а при второто техническо прекъсване азиатският отбор имаше преднина от 4 точки - 16:12. С много силна игра в края на гейма иранският тим успя да спечели третата част с 25:18 и съответно мача с 3:0.

След изиграването на първите две срещи в групата България и Иран имат по една победа, а Финландия и Пуерто Рико са с по една загуба.

По-късно е втората среща от днешната програма в групата, която противопоставя настоящия световен шампион Полша на Куба.

Сайед Мир Маруфлакрани 3, Фархад Гаеми 9, Амир Гафур 10, Милад Ебадипур 8, Али Шарифиеи 10, Мохамад Мусави 11- Махди Маранди-либеро (Мохамад Вади, Сабер Каземи 5, Саман Фаези, Манавинеджад Мохамадджавад 1, Мохамадреза Хазратпурталатапех-либеро)Секиел Санчес, Морис Торес 10, Еди Ривера 8, Джонатан Родригес 4, Джеси Колон 3, Анхел Перес - Денис Дел Вале-либеро (Пабло Гусман 3, Хуан Васкес, Есекиел Лосада 3, Арнел Ривера-либеро, Педри Ниевес)

