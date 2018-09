Кевин Тили: Китай ни затрудни само в първия гейм, утре е истинската ни битка срещу Бразилия (видео)

Френският национал Кевин Тили говори след победата над Китай с 3:0 на старта на световното първенство по волейбол за мъже в Русе.

“Може би бяхме затруднени от Китай в първия гейм. Играхме с тях и в Лигата на нациите. Знаехме, че този мач е важен. Невероятна зала, невероятна атмосфера. Очакваме повече фенове в следващите дни. Много красив град е Русе, с много красив център. Утре играем най-трудния ни мач в Русе, срещу Бразилия”, заяви Кевин Тили.

"The first match in the Championship is always hard to play. We were a bit shy in the first set then we played our game through the match" says #7 Kevin Tillie (@kevintillie) after France @FFvolley defeated China 3-0 (25-20, 25-21, 25-17) in #FIVBMensWCH#volleyballWCHs pic.twitter.com/4JHLGSwyJ9