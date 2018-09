Италия Саки vs. Райола: рунд пореден 12 септември 2018 | 15:35 - Обновена 0 0 0 0 1



Саки обърна внимание и на колебливия старт на кариерата на Продължава битката по медиите между Ариго Саки и Мино Райола. Всичко започна след изказването на бившия футболен треньор, че на Марио Балотели му липсва интелигентност. Последва критичен отгговор от страна на агента, който представлява нападателя на Ница . “Саки е луд”, изцепи се Райола тези дни.Днес някогашният наставник на Милан не се стърпя да запази мълчание: “Никога не съм чувал за този човек”, каза Саки по адрес на мениджъра.72-годишният вече бивш селекционер на “скуадра адзура” коментира и трудностите, които изпитва местният футбол. Италианците не се класираха на Световното първенство, а след това показаха редица слабости и в мачовете от Лигата на нациите: “Всички в Италия искаме да печелим, но първо трябва да заслужиш това. Нужно е търпение - нека да дадем време на хората, за да могат да работят на спокойствие.”Саки обърна внимание и на колебливия старт на кариерата на Карло Анчелоти Наполи . “Задачата на Анчелоти е трудна, защото по скалата от 1 до 100 неговият предшественик Маурици Сари достигна до 99 като треньор на отбора”, завърши именитият специалист.

