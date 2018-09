Тенис Скандалният съдия: Добре съм, въпреки случилото се на финала на US Open 12 септември 2018 | 15:17 0 0 0 0 3 The umpire from the Serena row Carlos Ramos has spoken for the first time saying ‘I’m fine given the circumstances. It’s a delicate situation but a la carte refereeing does not exist. Do not worry about me !’ pic.twitter.com/XtO2LiJIrC — Jacquie Beltrao (@SkyJacquie) September 12, 2018

Серина Уилямс първо беше предупредена от португалеца заради съвети, получени от треньора й Патрик Муратоглу от трибуните. След това беше наказана с директна точка за съперничката й, тъй като счупи ракетата си в корта. Следващата санкция по правилник означаваше директно загубен гейм. До нея се стигна за куп обиди, с които тя атакува Рамос и по-специално за това, че го нарече "крадец". С този гейм Осака поведе с 5:3, а при последвалото си подаване спечели мача. Отделно Уилямс беше глобена със 17 хиляди долара. Umpire Carlos Ramos broke the silence about the US Open final mess



Read what he said https://t.co/73QVYuwUVf — Tennistonic (@tennistonic) September 12, 2018

Международната федерация по тенис защити съдията на стола Карлос Рамос. Португалецът заяви, че е получи стотици съобщения за подкрепа от семейството си, колеги, настоящи и бивши тенисисти. Португалецът ще бъде съдия на полуфиналния мач за Купа "Дейвис" между Хърватия и САЩ, който започва в петък в Задар. Португалският съдия Карлос Рамос коментира за първия път скандала по време на финала при жените на Откритото първенство на САЩ по тенис . Американската тенисистка Серина Уилямс атакува словесно съдията, наричайки го "лъжец" и "крадец" по време на мача, който загуби от японката Наоми Осака. "Аз съм добре, въпреки всички сложни обстоятелства. Не се притеснявам. Ситуацията не беше много приятна, но при съдийството избор не съществува", коментира Рамос за португалския вестник "Трибуна Експресо".Серина Уилямс първо беше предупредена от португалеца заради съвети, получени от треньора й Патрик Муратоглу от трибуните. След това беше наказана с директна точка за съперничката й, тъй като счупи ракетата си в корта. Следващата санкция по правилник означаваше директно загубен гейм. До нея се стигна за куп обиди, с които тя атакува Рамос и по-специално за това, че го нарече "крадец". С този гейм Осака поведе с 5:3, а при последвалото си подаване спечели мача. Отделно Уилямс беше глобена със 17 хиляди долара.Международната федерация по тенис защити съдията на стола Карлос Рамос. Португалецът заяви, че е получи стотици съобщения за подкрепа от семейството си, колеги, настоящи и бивши тенисисти. Португалецът ще бъде съдия на полуфиналния мач за Купа "Дейвис" между Хърватия и САЩ, който започва в петък в Задар.

