Световното първенство започна и в Русе: Франция с Нгапет срази Китай (видео + галерия)

Световното първенство по волейбол започна и в Русе с първия двубой от Група В Франция - Китай.

Победителите в Световната лига от 2015 и 2017 година и финалисти в Лигата на нациите от 2018 година от Франция стартираха с безапелационна победа над Китай с 3:0 (25:20, 25:21, 25:17) пред около 1000 зрители в “Монбат Арена” Русе.

China #17 Libin Liu goes out of his way to set up #10 Daoshuai Ji, as he connects with that stunning backrow winner against France @FFvolley in Pool B in Ruse#FIVBMensWCH#volleyballWCHs pic.twitter.com/I5m6wVf1b6 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) 12 септември 2018 г.

Наставникът на “петлите” Лоран Тили изненада всички и пусна титуляр зведата Ървин Нгапет, който се очакваше да пропусне първите няколко двубоя на Франция, заради контузия на коремните мускули.Нгапет, не само, че започна като титуляр, но игра много силно за фрунцузите и ги поведе към успеха.

#FivbMensWCH #VolleyMondiali18 #TeamYavbou #France pic.twitter.com/fAtDHwCcAh — voleybol günlüü (@er_volley) 12 септември 2018 г.

За Китай се отличиха Цзян Чуан с 10 точки и Чън Лунхай с 9 точки.

#12 Stephen Boyer powers @FFvolley with 23 points in their first match in #FIVBMensWCH Pool B in Ruse

France 3-0 China (25-20, 25-21, 25-17)



Stats and Photos are all in our Match Centre:https://t.co/Z5Vbr1i9qd#volleyballWCHs pic.twitter.com/gUhL8fm4ky — Volleyball World (@FIVBVolleyball) 12 септември 2018 г.

Най-резултатен за Франция беше Стефан Бойер с 23 точки, Кевин Тили добави 11 точки.Звездата на френския национален отбор Ървин Нгапет, който се очакваше да пропусне първите мачове от шампионата заради контузия, започна като титуляр и завърши със 7 точки.Бенжамен Тонюти 2, Стефан Бойер 23, Ървин Нгапет 7, Кевин Тили 10, Никола Льо Гоф 6, Кевин Льо Ру 1 - Женя Гребенников-либеро (Бартелеми Шинениезе 5, Жулиен Линеел 4, Антоан Бризар)Мао Тианий, Жиян Чуан 10, Лиу Либин 8, Жи Даошуай 6, Чън Лонхаи 9, Рао Шуан 5 - Тън Жихуа-либеро (Ю Яочън, Ду Хайсиан, Тън Чуанхън 3)