Ето как да спечелиш спор с опонент на терена (видео)

По време на контролата с Мексико 193-сантиметровия защитник влезе в спор с едва 167-сантиметровото крило на мексиканците Диего Лаинес. За да покаже превъзходството си, бранителят с ясен жест демонстрира разликата в ръста на двамата. MATT MIAZGA LOVES US SHOWED IT BY PROVIDING THE GOOCH STARE DOWN FOR THIS GENERATION pic.twitter.com/bHcMTFrNPu — The American Outlaws (@AmericanOutlaws) September 12, 2018 Междувременно, американците спечелиха и двубоя с 1:0. Футболът е изпълнен със спречквания между играчите на двата отбора. Понякога те се решават с размяна на удари. Друг път футболистите разчитат само на футболните си качества. Снощи националът на САЩ Мат Миазга показа и трети начин.По време на контролата с Мексико 193-сантиметровия защитник влезе в спор с едва 167-сантиметровото крило на мексиканците Диего Лаинес. За да покаже превъзходството си, бранителят с ясен жест демонстрира разликата в ръста на двамата.Междувременно, американците спечелиха и двубоя с 1:0.

