Кедира: Нека продължим да пишем "черно-бяла" история

OFFICIAL | @SamiKhedira extends his contract with Juventus until 2021! https://t.co/IM3AhNwe72 #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/NXLrPT72ey

The Bianconeri are back to it under the Continassa sun #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/rgaKcqHQAx