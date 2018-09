Италия Ювентус демонстрира колко много държи на Кедира 12 септември 2018 | 12:33 - Обновена 0 0 0 0 0



Германецът започна четвъртата си кампания с бяло-черната фланелка, като до момента е спечел три титли и още толкова купи на Италия. Кедира вкара и първия гол за отбора в Серия “А” за новия сезон, с което вече има 20 попадения в 80 мача в елита.

OFFICIAL | @SamiKhedira extends his contract with Juventus until 2021!



https://t.co/IM3AhNwe72 #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/NXLrPT72ey — JuventusFC (@juventusfcen) September 12, 2018

В същото време обаче световният шампион се намира в много слаба форма, заради която търпи критики на Апенините. Незадоволителното му състояние накара и селекционера на Германия Йоахим Льов да не го вика за изминалите двубои на тима.

Juventini on Twitter, every time the starting XI comes out and khedira is included.... pic.twitter.com/TfvctQIcXb — Juvefc.com (@juvefcdotcom) September 11, 2018

