Модрич: Индивидуалните награди не са от значение за мен

“За мен няма толкова голям значение дали ще заслужа индивидуален приз, или няма, защото каквото и да стане, за мен нищо не се променя. Във футбола винаги най-важното нещо е отборът”, заяви 33-годишният играч, цитиран от AS.

Снощи капитанът на Хърватия беше част от състава, който претърпя катастрофа срещу Испания в Лигата на нациите - 0:6. “Страдахме много. Но пък и пропуснахме три отлични възможности в самото начало. Когато обаче ни вкараха, направо се разпаднахме. Спряхме да играем като тим, просто бяхме сбор от индивидуалности. А това никога не е на хубаво. Трябва да се поучим от случилото се и бързо да се надигнем”, каза още Модрич. Халфът на Реал Мадрид Лука Модрич не отдава важност на индивидуалните награди. Наскоро той беше избран за №1 от УЕФА в Европа за миналия сезон, което породи множество дискусии и открито недоволство от Кристиано Роналдо . Сега Модрич е потенциален победител и в анкетата на ФИФА The Best, където отново е отличен заедно с CR7 и Мохамед Салах “За мен няма толкова голям значение дали ще заслужа индивидуален приз, или няма, защото каквото и да стане, за мен нищо не се променя. Във футбола винаги най-важното нещо е отборът”, заяви 33-годишният играч, цитиран от AS.Снощи капитанът на Хърватия беше част от състава, който претърпя катастрофа срещу Испания в Лигата на нациите - 0:6. “Страдахме много. Но пък и пропуснахме три отлични възможности в самото начало. Когато обаче ни вкараха, направо се разпаднахме. Спряхме да играем като тим, просто бяхме сбор от индивидуалности. А това никога не е на хубаво. Трябва да се поучим от случилото се и бързо да се надигнем”, каза още Модрич.

