Джошуа за мача с Поветкин: Ще се бия и усмихвам едновременно

Антъни Джошуа е готов да защити поясите на на Международната боксова федерация (IBF), Международната боксова организация (IBO), Световната боксова асоциация (WBA) и Световната боксова организация (WBO) срещу Александър Поветкин на 22 септември на стадион "Уембли".

TRADE FOR TRADE? @AnthonyFJoshua discusses his tactics for Povetkin fight https://t.co/QKIBnQZgC2 pic.twitter.com/S4m7t1EprN

"Отивай там и се забавлявай, не бъди предпазлив, защото това разрушава агресивния стил", заяви Джошуа пред американски медии по време на пресконференция в понеделник вечерта, информира Sky Sports.

"Отиди там и смажи Поветкин, както би направил с всеки друг противник. Как ще се справя с него? Може би ще се боксирам и ще продължава да се усмихвам. Казвам това, защото съм много гъвкав. Анализирам противника си с удар, мога да превключа стила веднага, още докато тече рунда", добави британският боксьор.

The man who reinvented Povetkin



Ivan 'The Terrible' Kirpa has a point to prove and a chip on his shoulder...



FEATURE: https://t.co/0QLGVKDOOl pic.twitter.com/S2GRAD9lNC