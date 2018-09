Спорт и бизнес Мегазвезди се завръщат с пълна сила във FIFA 19 (снимка) 12 септември 2018 | 11:52 - Обновена 0 0 0 0 0

FIFA 19 top 10 players from the Chinese Super League as EA Sports includes money-rich division for the first time - https://t.co/rPXcvyd9jr pic.twitter.com/PMRPWLgZIL — Multi Press (@MultiPress1) September 11, 2018

Top 10 highest rates cards in Chinese League#CSL #FIFA19 #FIFARatings pic.twitter.com/fivVVhtNBW — BrokerFUT - Not a FUT Trader (@brokerfut) September 11, 2018

По-късно днес ще станe ясно и кой ще е футболистът с най-висок рейтинг във FIFA 19. Любителите на един от най-играните спортни симулатори - FIFA, имат още поводи за радост. В любимата видеоигра на милиони се завръщат куп звезди, а причината е, че EA Sports взеха правата и на китайската Суперлига.От този сезон геймърите ще могат да използват отново бразилския звяр Хълк, Езекиел Лавеци, Яник Ферейра-Караско, Паулиньо , Оскар и други.Вече станаха ясни и оценките на въпросните футболисти. Лидер е бившият футболист на Барселона - Паулиньо. Зад него са Караско, Талиска, Оскар и Джонатан Виейра. Интересен факт е, че назад в класирането е Хълк.По-късно днес ще станe ясно и кой ще е футболистът с най-висок рейтинг във FIFA 19.

