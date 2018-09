Световен футбол 19-годишен донесе победата на САЩ над Мексико в контрола 12 септември 2018 | 11:19 0 0 0 0 0 Гол на 19-годишния Тайлър Адамс през второто полувреме осигури успеха на САЩ с 1:0 над Мексико в приятелска среща. За футболистът на Ню Йорк Ред Булс това е втори мач за него с националната фланелка и първи гол. TYLER ADAMS SCORES HIS FIRST FOR #USMNT!!!@ussoccer_mnt | #RBNY pic.twitter.com/KeLhrhbmzL — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) September 12, 2018 Анхел Салдивар получи директен червен картон в 67-ата минута, а само четири по-късно Адамс се възползва от лоша подредба в мексикансканската отбрана и с удар от 12 метра прониза вратаря Уго Гонсалес.



Победата малко намали напрежението в американския лагер, където не приеха добре поражението със слаба игра от Бразилия преди дни. Отборът на Мексико пък инкасира трета поредна загуба. Миналата седмица те паднаха с категоричното 1:4 от Уругвай.

