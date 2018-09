Тенис Две българчета спечелиха среща с Рафаел Надал 12 септември 2018 | 10:19 0 0 0 0 0



От 9-и до 11-и септември във в.с. „Санта Марина" се проведе Държавен турнир за момчета и момичета до 11 години. Надпреварата беше и квалификационен турнир - ′FPI BOWL′ за участие в TEN-PRO Global Junior Tour".Победителите при момчетата и момичетата спечелиха участие в „TEN-PRO at RAFA NADAL ACADEMY by Movistar" в Майорка, Испания. Наградата включва участие в минимум 4 мача, среща с Рафаел Надал, както и разходите за самолетен билет, нощувки и таксата за участие в Академията.При момчетата първото място спечели Мартин Павлов ТК "Витоша", гр.София. Във финала Павлов се наложи с 4:0, 4:0 над Брайън Димов ТК "Черно море Елит", гр.Варна. В спор за третото място Добромир Манолов ТК "Авеню", гр.Бургас се наложи в оспорван мач срещу Добромир Манолов ТК "Авеню", гр.Бургас със 5:3, 2:4, 5:4(5).При момичетата първото място спечели Лейлани Стефанов ТК "Хасково 2015", гр.Хасково. Втора е Мая Енчева ТК "Авеню", гр.Бургас, трета Олга Кочеткова ТК "Черно море Елит", гр.Варна, трета Мая Енчева ТК "Авеню", а четвърта София Левченко ТК "Авеню", гр.Бургас.

