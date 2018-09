Синът на Джика Хаджи с фамозен гол от корнер

В 70-ата минута на двубоя, когато северните ни съседи водеха с 1:0, Янис изпълни корнер, след който прати топката атрактивно в далечния ъгъл на вратата на стража на Босна. С това попадение той подпечата победата на отбора на Румъния, който излезе на първо място в класирането на Група 8, измествайки оттам именно Босна и Херцеговина.

Ето и фамозния гол, с който Янис показа, че е наследил някои от качествата на магьосника Джика Хаджи.

Ianis Hagi, son of great Gheorghe Hagi, scored the goal of the evening in European football. Straight from the corner, like a boss. :) I'm sure Galatasaray's fans will enjoy this. And all Hagi lovers in the Universe. #gsk pic.twitter.com/wO9uQ21qsO