“Екип” разкри колко тежи Балотели след ваканцията си

Както е известно, Балотели закъсня с две седмици за подготовката на Despite the efforts of Nice's fitness coaches, Balotelli is still stuggling to return to his optimum weight and was dropped by Mancini for Italy's defeat to Portugal...https://t.co/iNYgrnhQzL — AS English (@English_AS) September 11, 2018 От вестника допълват, че идеалното за нападателя тегло е 88 кг. Нападателят на Италия Марио Балотели за пореден път отнесе много критики. В този случай причината за тях е слабото му представяне му срещу Полша (1:1), като според много футболни хора това се дължи на наднорменото му тегло след лятната му ваканция.Както е известно, Балотели закъсня с две седмици за подготовката на Ница за новия сезон. От френския “Екип” са проучили колко тежи в момента играчът, като според изданието става въпрос за 100 кг. “Той беше там без всъщност да е там. Не чувстваше никакво задължение. Тогава преговаряше с Олимпик Марсилия , тъй като знаеше, че е наказан за първите три мача от Лига 1. Не се намираше в добра форма”, твърди служител на тима.От вестника допълват, че идеалното за нападателя тегло е 88 кг.

