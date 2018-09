Всички скочиха на Амир Хан

Блестящият британски боксьор Амир Хан си навлече куп критики и атаки през последните няколко дни. Той победи по точки Сами Варгас в събота вечер, но не успя да блесне. Носителят на Купа Странджа за 2004-а беше пратен в нокдаун и разклатен сериозно по време на срещата.

Недоволството срещу Хан дойде от пренебрежителното отношение към неговия стар задочен враг Кел Брок. Всички на Острова очакват мач между тях, но вместо това олимпийският вицешампион от Атина’04 обяви, че предпочита да се бие с Мани Пакяо.

Personally, I have no real interest in the Khan/Pacquiao fight. It’s not even for the full version of WBA title. I think I speak for the overwhelming majority of boxing fans/media etc worldwide when I say that - Khan vs BROOK is ‘THE’ fight we all want. Get it on lads!!