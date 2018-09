Тенис Джокович разкри тайната си за успехите напоследък 11 септември 2018 | 18:27 - Обновена 0 0 0 0 5



Както е известно, преди “Ролан Гарос” Ноле имаше затруднения след контузията в лакътя и се намираше едва на 22-ро място в световната ранглиста, а на самия турнир претърпя изненадваща загуба на 1/4-финалната фаза от Марко Чекинато. Именно след нея тенисистът е решил да се разходи няколко дни из френските планини. Резултатът - титлите от “Ол Ингланд Клъб”, Синсинати и Откритото първенство на САЩ. #Djokovic : "I went hiking with my wife for 5 days in the French mountains. We just isolated ourselves and took things from a different perspective. Ever since then, the tennis is completely different for me. In terms of results, I won Wimbledon, Cincinnati and US Open." pic.twitter.com/EwJ4LwSqXF — We Are Tennis (@WeAreTennis) September 11, 2018 “Отидох на 5-дневен поход с жена ми във френските планини. Просто се изолирахме и погледнахме нещата от различна гледна точка. Оттогава насам тенисът е напълно различен за мен. По отношение на резултатите играх финал в Куинс, спечелих Уимбълдън, Синсинати и US Open. Май ще се наложи в скоро време отново да отидем на поход. Another dream come true @usopen pic.twitter.com/eYr6OogSXE — Novak Djokovic (@DjokerNole) September 10, 2018 Помня момента, когато изкачихме планината. Беше много високо. Стигнахме върха след три часа. Благодарение на жена ми. Невероятно, тя е в толкова добра форма. Не мога да повярвам, че успя да я изкачи. Седнахме и просто погледнахме на света от тази перспектива. Просто вдишахме нови вдъхновение и мотинация”, сподели Джокович. Шампионът на Уимбълдън и US Open Новак Джокович призна пред медиите кой е ключът към върховата му форма и двете титли от Големия шлем, завоювани през последните месеци. Оказа се, че това е 5-дневна почивка в планината, заедно със съпругата му Йелена.Както е известно, преди “Ролан Гарос” Ноле имаше затруднения след контузията в лакътя и се намираше едва на 22-ро място в световната ранглиста, а на самия турнир претърпя изненадваща загуба на 1/4-финалната фаза от Марко Чекинато. Именно след нея тенисистът е решил да се разходи няколко дни из френските планини. Резултатът - титлите от “Ол Ингланд Клъб”, Синсинати и Откритото първенство на САЩ.“Отидох на 5-дневен поход с жена ми във френските планини. Просто се изолирахме и погледнахме нещата от различна гледна точка. Оттогава насам тенисът е напълно различен за мен. По отношение на резултатите играх финал в Куинс, спечелих Уимбълдън, Синсинати и US Open. Май ще се наложи в скоро време отново да отидем на поход.Помня момента, когато изкачихме планината. Беше много високо. Стигнахме върха след три часа. Благодарение на жена ми. Невероятно, тя е в толкова добра форма. Не мога да повярвам, че успя да я изкачи. Седнахме и просто погледнахме на света от тази перспектива. Просто вдишахме нови вдъхновение и мотинация”, сподели Джокович.

