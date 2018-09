Формула 1 Шарл Леклер във Ферари: Какво трябва да знаем 11 септември 2018 | 17:14 - Обновена 0 0 0 0 0



Всъщност Леклер е първият монегаск, който се състезава за Ферари във Формула 1. И това е исторически момент както за "Черните кончета", така и за Монако, чиято нация ще бъде обвързана с легендарния тим за първи път. "От дете имам мечта да карам червените болиди. Надявам се, че някой ден това ще се сбъдне", сподели младият пилот в навечерието на домашното си състезание по-рано през годината. Ето че мечтата става реалност. Dreams do come true... I'll be driving for @scuderiaferrari for the 2019 Formula 1 World Championship. I will be eternally grateful to @scuderiaferrari for the opportunity given. To @nicolastodt for supporting me since 2011. To my family. 1/3 pic.twitter.com/O4GQVO570b — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) September 11, 2018 Мечтаният дебютен сезон за Шарл Леклер във Формула 1 се стича дори по-добре отколкото някой си въобразяваше, че може. Вследствие на това Ферари направиха голямата стъпка и обявиха, че той ще бъде съотборникът на Себастиан Фетел през следващия сезон.Всъщност Леклер е първият монегаск, който се състезава за Ферари във Формула 1. И това е исторически момент както за "Черните кончета", така и за Монако, чиято нация ще бъде обвързана с легендарния тим за първи път. "От дете имам мечта да карам червените болиди. Надявам се, че някой ден това ще се сбъдне", сподели младият пилот в навечерието на домашното си състезание по-рано през годината. Ето че мечтата става реалност. Шарл е най-младият пилот, който Ферари избират от 1961 г. насам. Рекордът обаче се държи от мексиканеца Рикардо Родригес, който за първи път кара за Ферари на само 19 години и 208 дни. Леклер ще стартира със Скудерия в Австралия догодина на 21 г., което със сигурност също е огромно постижение за настоящата звезда на Заубер. Както знаем, възрастта е тясно свързана и с опита. Леклер е най-неопитният пилот, на който Ферари се доверяват от времето на Жил Вилньов. Традиционно тимът избираше утвърдени пилоти за състезателната си двойка през последните години. Скудерия привлякога Кими Райконен, след като бе станал световен шампион, и Себастиан Фетел, след като бе спечелил четирите си световни титли с Ред Бул. Леклер има само 14 Гран При старта зад гърба си, а най-високата позиция, на която финишира, бе шестата в Азербайджан. Когато Ферари се довериха на Вилньов, той имаше опит от само едно Гран При състезание с Макларън през 1977-а. Вилньов, чиято кариера приключи принудително след ужасна катастрофа по време на Гран При на Белгия през 1982-а, си гарантира първата победа с Ферари още в дебютния си сезон с червения болид. Остава да разберем дали Леклер ще бъде способен на същия подвиг. It's official: Charles Leclerc will drive for Ferrari in 2019https://t.co/5kNkFWtk4p #SkyF1 pic.twitter.com/PehE1W9jTC — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) September 11, 2018 Младокът, чийто кръстник бе Жул Бианки, създаде шум около името си още от своите дни в картинг шампионатите. Неговият напредък продължи и по-нагоре по веригата, а официалният интерес от Ферари се видя през 2016-а, когато Шарл се присъедини към тяхната академия за млади пилоти. Миналата година Леклер доминира във Формула 2 и убедително спечели титлата, с което се присъедини към елитния клуб на тримата пилоти, които печелят Ф2 (или GP2) в дебютните си сезони в шампионата – Нико Хюлкенберг (2009), Люис Хамилтън (2006) и Нико Розберг (2005). Шарл е и единственият пилот, който печели както GP3, така и Формула 2 в своите дебютни години.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 604

1