Балкани Приятелски огън: Кариус стана жертва и на Куарешма (видео) 11 септември 2018 | 17:01 - Обновена 0 0 0 1 0



Поредното такова дойде от една от тренировките на



34-годишното португалско крило се отличи с една от запазените си марки - удар “рабона”, с който прати топката в далечния ъгъл на вратата, пазена от Кариус по време на една от тренировките на истанбулския тим.

Ricardo Quaresma just showing off in training



[ IG ricardoquaresma] pic.twitter.com/zBrmq3Qu29 — COPA90 (@COPA90) September 10, 2018

Няколко дни по-рано обаче подобен ход буквално можеше да донесе главоболие на седмицата на Бешикташ. Бившият футболист на Спортинг, Челси и

And the award for the most unnecessary rabona of all time goes to Quaresma. Guy has zero chill. pic.twitter.com/c2cRSisQgp — Danny Ryan (@DannyRyan11) August 24, 2018

