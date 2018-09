Пет неща, които вероятно не знаете за LaFerrari

LaFerrari е пионерът в електрическия свят на италианската компания за суперколи. Моделът е първият на "Черните кончета", който притежава хибридна задвижваща единица. Заедно с 6.3-литровия V12 двигател, който произвежда 788 кс, LaFerrari притежава и електрически мотор, който добавя още 161 кс за финалните 949 "коня". Любопитното е, че още с първия си хибриден автомобил Ferrari вкарва повече електрическа мощ от тази в Toyota Prius.

Моделът е с 20% по-лек от Ferrari Enzo въпреки, че визуално изглежда по-голям. Най-голямата разлика между тях е в междуосието и LaFerrari е по-добре балансиран отпред и отзад. Поглеждайки автомобила отпред и отстрани, острият наклонен нос отпраща към спортните прототипи на Ferrari в края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век.

A dozen bidders fight for the 2017 LaFerrari Aperta, the pinnacle of Ferrari design, before it sells for €8.3m @rmsothebys #RMFerrari pic.twitter.com/pHhJiXzvUK