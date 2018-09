НБА Рей Алън: Рондо не ми подаваше нарочно в последния ми сезон 11 септември 2018 | 13:26 - Обновена 0 0 0 0 0

“Първо странични хора започнаха да ми го казват - че когато излизам от заслон, той ме вижда, но не ми подава, макар да съм свободен. Роднините ми също го забелязаха, а аз не исках да го повярвам. Но в последствие започнах да обръщам внимание и аз също го видях”, разказва Алън, цитиран от NBC Sports.



“Отидох при Док Ривърс и му казах - “Док, мисля, че той ме игнорира. Не ми подава. Не знам защо, но дори когато правим нещата, които ти начертаеш, той пак не ми подава. Или стреля, или подава другаде”, продължава Рей.

“И отговорът на Док бе такъв - “Да, знам. Коментирахме го с останалите от треньорския щаб”, добавя Алън и отчита, че според него по този начин Док е искал да го премести в ролята на шести човек в ротацията.



