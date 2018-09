Водни спортове 6 тона паста, 6 тона зеленчуци и 4 тона месо на ден изяждат състезателите на световното в Пловдив 11 септември 2018 | 13:03 - Обновена 0 0 0 0 0

Missing out on the #WRChamps? Have a walk around the venue to see what it's like ‍ pic.twitter.com/4y8N3KDpFs — World Rowing (@WorldRowing) September 10, 2018

Световното първенство по гребане за мъже и жени продължава с пълна сила на гребния канал в Пловдив. Извън водата обаче също е достатъчно интересно. Изхранването на участниците също е като за световно.

Организаторите на световното първенство по гребане в Пловдив осигуряват тонове храна за спортистите и техните екипи. Участниците в шампионата изяждат по 4 тона месо на ден, като предпочитанията са към пилешкото и телешкото, а количествата на свинското са по-ограничени. Основаната храна за отборите обаче се оказва пастата. На ден в Пловдив се консумират по около 6 тона макаронени изделия. Около 6 тона е и количеството на зеленчуците, консумирани дневно. Отборите са категорични, че не искат храната им да е пържена или панирана, макар че има и малки изключения.





Едно от най-любопитните искания е отправено от националния отбор на Великобритания. В заявката им за храна фигурира изрична молба да им бъде предлагана българската мусака. Британците обожават също палачинки със спанак и сирене. Всъщност англичаните се оказаха най-големите ценители на тукашната кухня. Дотолкова харесват родните специалитети, че всеки ден от хотела им поръчват допълнително количество продукти.



Ценители на родната кухня се оказаха и новозеландците, които се влюбили в българското сирене по шопски.



Спортистите на Норвегия пък имат специални изисквания към някои от храните. Те направили инструктаж на готвачите си в хотела как да им приготвят каша от овесени ядки с мед и канела за закуска. Освен това някои от състезателите консумирали безглутенови храни. Затова и си носят хляб от родината.

Литовците пък настоявали да имат в менюто картофени кюфтета и различни ястия с картофи.



Със специални изисквания са и австралийците, които предварително са поръчали фъстъчено масло, авокадо и гуакамоле да присъстват задължително в менюто им. Good morning! Racing starts today in just one hour, stay tuned #WRChamps



Igor Meijer pic.twitter.com/it5oqqY9by — World Rowing (@WorldRowing) September 11, 2018 Гребците на Великобритания влюбени в българската мусака, новозеландците предпочитат сирене по шопскиСветовното първенство по гребане за мъже и жени продължава с пълна сила на гребния канал в Пловдив. Извън водата обаче също е достатъчно интересно. Изхранването на участниците също е като за световно.Организаторите на световното първенство по гребане в Пловдив осигуряват тонове храна за спортистите и техните екипи. Участниците в шампионата изяждат по 4 тона месо на ден, като предпочитанията са към пилешкото и телешкото, а количествата на свинското са по-ограничени. Основаната храна за отборите обаче се оказва пастата. На ден в Пловдив се консумират по около 6 тона макаронени изделия. Около 6 тона е и количеството на зеленчуците, консумирани дневно. Отборите са категорични, че не искат храната им да е пържена или панирана, макар че има и малки изключения.Едно от най-любопитните искания е отправено от националния отбор на Великобритания. В заявката им за храна фигурира изрична молба да им бъде предлагана българската мусака. Британците обожават също палачинки със спанак и сирене. Всъщност англичаните се оказаха най-големите ценители на тукашната кухня. Дотолкова харесват родните специалитети, че всеки ден от хотела им поръчват допълнително количество продукти.Ценители на родната кухня се оказаха и новозеландците, които се влюбили в българското сирене по шопски.Спортистите на Норвегия пък имат специални изисквания към някои от храните. Те направили инструктаж на готвачите си в хотела как да им приготвят каша от овесени ядки с мед и канела за закуска. Освен това някои от състезателите консумирали безглутенови храни. Затова и си носят хляб от родината.Литовците пък настоявали да имат в менюто картофени кюфтета и различни ястия с картофи.Със специални изисквания са и австралийците, които предварително са поръчали фъстъчено масло, авокадо и гуакамоле да присъстват задължително в менюто им.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1155

1